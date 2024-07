Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal 2023 einen Verlust von 143 Millionen Euro verzeichnet, was den ersten Quartalsverlust seit Anfang 2020 darstellt. Der Rückgang ist vor allem auf eine Rückstellung von 1,3 Milliarden Euro zurückzuführen, die für mögliche Nachzahlungen an frühere Aktionäre der Postbank gebildet wurde. Diese Rückstellung war bereits Ende April angekündigt worden und ist eine Folge der Übernahme der Postbank vor mehr als zehn Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Bank einen Gewinn von 763 Millionen Euro erzielte, zeigt sich der deutliche Rückgang.

Trotz des Verlusts verlief das operative Geschäft besser als von Analysten erwartet. Die Erträge und der bereinigte Vorsteuergewinn konnten zulegen, was darauf hindeutet, dass die Bank in ihrem Kerngeschäft stabil bleibt. Die Deutsche Bank bekräftigte ihre strategischen Ziele für das laufende und kommende Jahr, was darauf hinweist, dass die Rückstellung keine unmittelbaren Auswirkungen auf die langfristigen Finanzziele hat.