Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Flatexdegiro von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Eckdaten des Online-Finanzdienstleisters für das zweite Quartal 2024 haben die Erwartungen erfüllt, was Analyst Marius Fuhrberg in seiner Studie hervorhebt. Besonders positiv wird das starke Zinsgeschäft gewertet, das eine Erhöhung des Ausblicks für das Unternehmen ermöglicht. Flatexdegiro meldete einen Umsatz von 119 Millionen Euro, was über den eigenen Erwartungen von 113 Millionen Euro und dem Analysten-Ausblick liegt.

Im Gegensatz dazu hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für Flatexdegiro von 12,70 auf 12,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Mayne passte seine Schätzungen an die jüngsten Eckdaten an, bleibt jedoch optimistischer als die Unternehmensführung für das Jahr 2024.