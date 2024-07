Am 26. Juli 2024 veröffentlichte die BB Biotech AG ihren Zwischenbericht zum 30. Juni 2024, der die Entwicklungen im ersten Halbjahr 2024 zusammenfasst. Trotz einer herausfordernden Marktumgebung, in der die Aktie von BB Biotech im zweiten Quartal um 12,0 % in CHF und 11,3 % in EUR fiel, konnte das Unternehmen im ersten Halbjahr einen Reingewinn von CHF 173 Millionen erzielen, verglichen mit einem Verlust von CHF 267 Millionen im Vorjahr. Der Nettoverlust im zweiten Quartal betrug CHF 87 Millionen, was eine signifikante Verschlechterung im Vergleich zu CHF 13 Millionen Verlust im Vorjahresquartal darstellt.

Die Performance des Portfolios war gemischt, mit einer Gesamtrendite von -3,5 % in CHF im zweiten Quartal, jedoch einer positiven Entwicklung von +7,3 % in CHF im ersten Halbjahr. Die Zinsentwicklung bleibt ein zentraler Faktor für den Biotechnologiesektor, da sie das allgemeine Anlegerverhalten beeinflusst. BB Biotech verzeichnete substanzielle Fortschritte bei mehreren Portfoliounternehmen, darunter Alnylam, Intra-Cellular Therapies und Agios, die positive Phase-III-Daten präsentierten und somit ihre Marktposition stärken konnten.