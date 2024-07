Die Aktie von Duolingo, der führenden Sprachlernplattform, erhält ein Upgrade von Neutral auf Kaufen durch die Analysten von BofA Research. Nach einem schmerzhaften Kursrückgang von rund 30 Prozent seit den letzten Quartalszahlen im Mai sieht das Team um Analyst Curtis Nagle starkes Aufholpotenzial bei der Online-Plattform.

"Duolingo weist das höchste Wachstum in unserer Coverage von Internetunternehmen auf, hat überdurchschnittliche Margen und bietet unserer Ansicht nach reichlich Gelegenheit, Nutzer, Umsatz und EBITDA zu steigern", so Nagle in einer Analyse zur Aktie.