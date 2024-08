Daimler Truck-Inline-Optionsscheine mit Seitwärtschancen

Die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) befindet sich seit ihrem Jahreshoch vom 19.3.24 bei 47,64 Euro in einer kräftigen Abwärtsbewegung. In den vergangenen Tagen sorgten die schwachen Quartalszahlen und der nach unten revidierte Ausblick für einen neuerlichen Kursrutsch. Dennoch bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 56 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die Daimler Truck-Aktie.

Für Anleger, die der Daimler Truck-Aktie keinen neuerlichen kräftigen Kurseinbruch aber auch keine nachhaltige Erholung des Aktienkurses zutrauen, könnte eine Investition in Inline-Optionsscheinen interessant sein. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Daimler Truck-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.