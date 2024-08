Apple übertrifft Erwartungen: Umsatzsprung dank iPad-Erfolg!

Apple hat im vergangenen Quartal einen Umsatz von 85,5 Milliarden Dollar erzielt, was einem Anstieg von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn belief sich auf 21,45 Milliarden Dollar, was einem Zuwachs von rund acht Prozent entspricht. Trotz eines leichten Rückgangs des iPhone-Umsatzes um ein Prozent auf etwa 39,3 Milliarden Dollar konnte Apple die Erwartungen der Analysten übertreffen, die im Durchschnitt mit weniger als 39 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

Ein wesentlicher Faktor für das Umsatzwachstum war der Erfolg der iPad-Tablets. Der Umsatz mit iPads stieg im Jahresvergleich um fast 25 Prozent auf 7,16 Milliarden Dollar, was auf die Einführung eines neuen leistungsstarken Pro-Modells zurückzuführen ist. Analysten hatten hier im Schnitt mit einem Umsatz von nur 6,66 Milliarden Dollar gerechnet. Dies zeigt, dass die Nachfrage nach Tablets weiterhin stark ist, während Apple im Smartphone-Markt, insbesondere in China, an Marktanteilen verloren hat. Die Erlöse in der China-Region sanken um über sechs Prozent auf 14,73 Milliarden Dollar, was auf die zunehmende Konkurrenz durch lokale Anbieter wie Huawei zurückzuführen ist.