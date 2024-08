Der nächste Chefwechsel, der für Begeisterung und +20 Prozent sorgt!

Wie der Luxusmodehändler Victoria's Secret am Mittwochmittag mitteilte, wird der amtierende Chef Martin Waters zum 31. August abgesetzt. Damit endet seine Karriere bei der auf Unterwäsche spezialisierten Einzelhandelskette, nachdem sie dort bereits 2008 begonnen hatte.

Neue Vorstandsvorsitzende wird Hillary Super, die ihre Amtsgeschäfte nach einer Interimsperiode am 08. September aufnehmen wird. Super bekleidete zuletzt bei Savage X Fenty, dem Modelabel von US-Sängerin Rihanna, den Chefposten.

In der Branche ist sie bestens bekannt und vernetzt. Ihre vorherigen Stationen waren unter anderem die börsennotierten Einzelhandelsketten American Eagle Outfitters, Guess, und Gap.

Gewinn laut vorläufigen Zahlen deutlich höher als erwartet

Gemeinsam mit dem Wechsel des Spitzenpersonals hat das Unternehmen vorläufige Quartalszahlen bekanntgegeben. Victoria's Secret rechnet mit einem Umsatzrückgang von einem bis zwei Prozent. Das sind etwas geringere Einbußen als zuletzt in Aussicht gestellt.

Der Gewinn pro Aktie soll sich auf 0,34 bis 0,39 US-Dollar belaufen. Das ist gegenüber dem bisherigen Ausblick von 0,05 bis 0,20 US-Dollar eine gewaltige Verbesserung, zumal die Wall-Street-Experten im Schnitt mit 0,16 US-Dollar gerechnet hatten.

Aktie schießt zeitweise 20 Prozent nach oben

Die Kombination aus einer Ertragslage, die deutlich besser sein dürfte als bislang vermutet, und neuem Vorstandspersonal beflügelte die Aktie in der US-Vorbörse, die sich zwischenzeitlich um rund 20 Prozent steigern konnte.

Tatsächlich ist der Vergleich mit Starbucks alles andere als unangebracht, denn auch Victoria's Secret befindet sich aktuell in einer Krise und hat seit der Eigenständigkeit mit sinkenden Erlösen und Gewinnen zu kämpfen, was der Aktienkurs der vergangenen zwei Jahre deutlich reflektiert.

Hält die Begeisterung im regulären Handel an, wird die Aktie, die gegenüber dem Jahreswechsel mit einem Minus von 28 Prozent handelt, ihre Verluste deutlich eingrenzen können.

Fazit: Ein neuer Trend?

An der Wall Street zeichnet sich dieser Tage einer neuer Trend ab: Der Austausch von Vorstandsvorsitzenden bei Unternehmen, deren Geschäfte und Aktien sich zuletzt nicht gut entwickelt haben, um für frischen Wind zu sorgen.

Nach Starbucks ist damit am Mittwoch Victoria's Secret ein Coup gelungen. Das Unternehmen überzeugte außerdem mit überraschend guten, vorläufigen Geschäftszahlen – ein Hoffnungsschimmer für die gesamte, aktuell unter Druck stehende Luxus-Branche.

Seine finalen Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal will das Unternehmen am 29. August vorstellen. In der Zwischenzeit dürfte die Gerüchteküche brodeln, wen es als nächstes Treffen könnte? Einen Wechsel an der Unternehmensspitze dürften sich aktuell nicht wenige Intel-Anleger wünschen ...

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion