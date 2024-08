PVA TePla AG: Strategische Akquisition für Wachstum im SiC-Markt!

Die PVA TePla AG hat kürzlich eine bedeutende Akquisition bekannt gegeben, indem sie einen 25%igen Anteil am Schweizer Unternehmen Scientific Visual (SV) erworben hat. SV ist auf die Qualitätsinspektion von Saphir-Industriekristallen spezialisiert und plant, seine Technologien künftig auch auf die Metrologie von Siliziumkarbid-Kristallen (SiC) auszudehnen. Diese strategische Beteiligung wird als zentraler Bestandteil der mittelfristigen Unternehmensstrategie von PVA TePla betrachtet, auch wenn der Einfluss auf die aktuellen Konzernkennzahlen zunächst gering sein dürfte.

Scientific Visual entwickelt automatisierte Systeme zur Inspektion von Kristallen, die Defekte frühzeitig erkennen und somit die Produktionskosten signifikant senken können. Diese Systeme finden bereits Anwendung in der LED-, Uhren- und Optikindustrie und wurden auch an namhafte Halbleiterkunden geliefert. Die Kooperation zwischen PVA TePla und SV zielt darauf ab, die Effizienz in der Inspektion von SiC-Kristallen zu steigern, was für die Halbleiterindustrie von großer Bedeutung ist.