Dermapharm: Umsatzrückgang, aber optimistische Prognosen für 2024!

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel um 8,9 Prozent auf 153 Millionen Euro. Trotz dieser Rückgänge bestätigt Dermapharm seine Jahresziele und erwartet für 2024 einen Umsatz zwischen 1,17 und 1,21 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 305 bis 315 Millionen Euro. Der Vorstand hebt hervor, dass das organische Wachstum im Bestandsgeschäft der Markenarzneimittel in nahezu allen Märkten die rückläufige Entwicklung in anderen Segmenten ausgleicht.

Dermapharm, ein deutscher Arzneimittelhersteller mit Sitz in Grünwald, hat im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 578,5 Millionen Euro erzielt, was einem Rückgang von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser Rückgang ist vor allem auf das nachlassende Geschäft mit Covid-Impfstoffen zurückzuführen, das während der Pandemie durch die Auftragsproduktion für Biontech einen signifikanten Umsatzschub erlebte. Das Unternehmen hat jedoch durch die Übernahme der Tochtergesellschaft Montavit und das starke Wachstum im Segment der Markenarzneimittel eine weitgehende Kompensation erreicht.

Dermapharm hat in den ersten sechs Monaten des Jahres eine EBITDA-Marge von 26,4 Prozent erzielt, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die Ergebnisse der Tochtergesellschaft Montavit, die seit Juli 2023 konsolidiert wird, tragen positiv zur Gesamtentwicklung bei. Das Unternehmen fokussiert sich auf Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen in Nischenmärkten, was sich als erfolgreich erweist.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ verzeichnet Dermapharm jedoch Umsatz- und Ergebnisrückgänge, insbesondere aufgrund einer Konsumzurückhaltung in Frankreich, dem Hauptabsatzmarkt der Arkopharma. Hier haben sich Produktneueinführungen ins zweite Halbjahr 2024 verschoben, was die Wachstumsdynamik beeinträchtigt. Positiv hingegen entwickelt sich das B2B-Geschäft mit pflanzlichen Extrakten der Euromed.

Insgesamt zeigt Dermapharm eine solide Leistung im ersten Halbjahr 2024, die den Erwartungen entspricht. Der Vorstand blickt optimistisch in die Zukunft und bekräftigt die Prognosen für das Gesamtjahr. Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr werden am 27. August 2024 veröffentlicht. Dermapharm bleibt auf Kurs, seine Wachstumsziele zu erreichen und seine Marktposition in der pharmazeutischen Industrie weiter auszubauen.

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 35,60EUR auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:46 Uhr) gehandelt.