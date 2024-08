Henkel nach den Zahlen: Bullishe Hebelchance mit (Turbo)-Calls

Die Henkel-Aktie (ISIN: DE0006048432) setzte Anfang Mai 2024 nach der Veröffentlichung guter Quartalszahlen und der Anhebung der Prognose für Umsatz und Profitabilität im Bereich von 75 Euro zu einem Höhenflug an, der am 12.6.24 bei 85,74 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Danach korrigierte der Aktienkurs bis zum 5.8.24 auf bis zu 76,40 Euro, um nach neuerlich guten Quartalszahlen wieder auf 78,80 Euro anzusteigen.

Wegen der Optimierung des Portfolios beim Konsumgüterhersteller und der Möglichkeit, die mittelfristigen Ziele schneller als erwartet zu erreichen, erhöhte die DZ Bank ihr Kursziel für die Henkel Vz.-Aktie von 92 auf 94 Euro und bekräftigte die Kaufempfehlung für die Aktie. Kann sich die Aktie auf dem Weg zu dem hoch gesteckten Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 83 Euro steigern, wo sie zuletzt am 22.7.24 notiert hatte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.