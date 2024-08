Bavarian Nordic überrascht mit Rekordgewinnen und Impfstoffauftrag!

Das dänische Biotech-Unternehmen Bavarian Nordic hat im zweiten Quartal 2023 überraschend hohe Gewinne erzielt und einen bedeutenden Auftrag für Impfstoffe bekannt gegeben. Der Umsatz belief sich auf 1,43 Milliarden dänische Kronen (ca. 191 Millionen Euro), während der Betriebsgewinn 420 Millionen dänische Kronen erreichte. Diese Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Umsatz für das erste Halbjahr auf 2,3 Milliarden dänische Kronen, während der Nettogewinn auf 146,68 Millionen dänische Kronen fiel, was einen Rückgang im Vergleich zu 914,45 Millionen im Vorjahr darstellt.

Bavarian Nordic gab zudem bekannt, einen Auftrag über 440.000 Dosen Mpox- und Pockenimpfstoffe an ein nicht namentlich genanntes europäisches Land erhalten zu haben. CEO Paul Chaplin betonte, dass diese Bestellung im Rahmen der ursprünglichen Jahresplanung liege und die Produktionskapazitäten für die Unterstützung von Regierungen und Organisationen im Hinblick auf den von der WHO ausgerufenen Gesundheitsnotstand nicht beeinträchtigen werde. Bis Ende nächsten Jahres könnte das Unternehmen bis zu 10 Millionen Dosen liefern, wobei 2 Millionen Dosen noch in diesem Jahr verfügbar sind. Der Gesamtwert der gesicherten Verträge im Bereich der öffentlichen Gesundheitsvorsorge beläuft sich auf fast 3 Milliarden dänische Kronen.

In Reaktion auf die positiven Quartalszahlen stieg die Aktie von Bavarian Nordic um über 12 Prozent und näherte sich dem Rekordhoch von 300 Kronen, das im August erreicht wurde. Analysten von Jefferies äußerten sich optimistisch und hoben hervor, dass die Umsätze um 6 Prozent und der operative Gewinn (EBITDA) sogar um 11 Prozent über den Erwartungen lagen. Die starke Nachfrage nach dem Mpox-Impfstoff habe die Prognosen an das obere Ende der bisherigen Spanne verschoben.

Insgesamt bestätigt Bavarian Nordic seine Jahresprognose am oberen Ende der Spanne mit einem erwarteten Gesamtumsatz von etwa 5,3 Milliarden dänischen Kronen und einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von etwa 1,35 Milliarden dänischen Kronen. Die positiven Entwicklungen und die starke Marktreaktion zeigen das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und die Bedeutung seiner Impfstoffprodukte im aktuellen Gesundheitskontext.

Die Bavarian Nordic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 36,93EUR auf Tradegate (23. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.