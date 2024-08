VW Vz.-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 102 Euro

Wegen der schwindenden Nachfrage nach elektrisch betriebenen Volkswagen-Modellen und schwachen Zahlen für das erste Quartal und der Schwäche aller Automobilwerte, brach der Kurs der VW Vz.-Aktie (ISIN: DE0007664039) seit Ende Mai 2024 von 120 Euro bis Mitte August 2024 auf bis zu 92,44 Euro ein. Danach konnte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 96,80 Euro erholen.

Da Experten für den Volkswagen-Konzern für das zweite Halbjahr zumindest eine geringfügige Absatzsteigerung erwarten und die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau als günstig bewertet erscheint, bekräftigten sie nach Quartalszahlen in den jüngsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 150 Euro (Warburg Research) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die VW Vz.-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 102 Euro erholen, wo sie zuletzt am 1.8.24 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.