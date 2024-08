Die globalen LNG-Player in einem Zertifikat

Bei etwa minus 161°Celsius ändert sich der Aggregatzustand von Erdgas: Es wird flüssig und zu Liquefied Natural Gas. LNG besteht zu 98 Prozent aus Methan und hat eine sehr hohe Energiedichte – es gilt als Brückentechnologie, bis erneuerbare Energien den Energiebedarf der Wirtschaft und der privaten Haushalte in Deutschland und Europa decken können. Für die Aufnahme, Lagerung und Distribution müssen Milliarden in Infrastruktur investiert werden – angefangen bei den Spezialtankern bis über Speicherterminals bis hin zu Spezial-LKW und -Zügen sowie Pipelines zum Transport.

Top 18 LNG-Profiteure – Dividenden-Reinvestition

Das Zertifikat verbrieft keinen klassischen Index, sondern einen statischen Aktienkorb, der aktuell 18 Unternehmen aus Industrienationen (ex China) enthält: Air Liquide, Chart Industries, Cheniere Energy, Chevron, Dow, Enagas, Equinor, Gaztransport & Technigaz (GTT), Golar LNG, Hexagon (B), Linde plc, National Grid, Royal Vopak, Shell, SNAM, Technip Energies, Tecnicas Reunidas und Worthington Industries. Knapp die Hälfte der Anlagen erfolgt also im Euro-Raum, mehr als ein Drittel ist in US-Dollar investiert, der Rest verteilt sich auf englische Pfund und norwegische Kronen.

Die Bestandteile des Aktienkorbs werden einmal jährlich am ersten Handelstag im August gleichgewichtet. Entfernungen aus dem Index sind nur dann möglich, wenn das Unternehmen durch den Liquiditätsfilter fällt (durchschnittliches tägliches Handelsvolumen auf Monatssicht unter 250.000 US-Dollar), bei Spin-offs verbleibt das neue Unternehmen im Basket.

Der Aktienkorb ist als Net-Total-Return-Index konzipiert; so werden die Nettodividenden reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1 Prozent p.a. und wird auf täglicher Basis dem Indexstand entnommen.

ZertifikateReport-Fazit: Wer zumindest von konstanten Energiepreisen ausgeht und weltweit diversifiziert und mittel- bis langfristig in die Unternehmen investieren möchte, die vom Ausbau der LNG-Infrastruktur, dessen Produktion und der Distribution profitieren wollen, könnte auf das Open-End-Zertifikat auf den statischen Aktienkorb des BörseOnline Flüssiggas Index setzen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von dem BörseOnline Flüssiggas Index oder von Anlageprodukten auf den BörseOnline Flüssiggas Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de