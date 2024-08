Überraschung im August: Deutsche Wirtschaft zeigt weniger Pessimismus!

Der Teilindex zur aktuellen Lage sank auf 86,5 Punkte, was den Erwartungen entsprach, während die Erwartungen für die kommenden Monate leicht auf 86,8 Punkte fielen, jedoch über den Prognosen lagen. Volkswirt Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research betont, dass die jüngsten Konjunkturindikatoren auf einen schwachen Start ins dritte Quartal hindeuten und eine spürbare Erholung derzeit nicht in Sicht ist. Besonders das verarbeitende Gewerbe verzeichnete einen deutlichen Rückgang im Index, da Unternehmen von sinkenden Auftragsbeständen berichten, insbesondere im Bereich der Investitionsgüter.

Im August 2023 hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weniger stark verschlechtert als von Analysten erwartet. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel auf 86,6 Punkte, was einen Rückgang gegenüber 87,0 Punkten im Juli darstellt. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 86,0 Punkte gerechnet. Ifo-Präsident Clemens Fuest äußerte, dass die deutsche Wirtschaft zunehmend in eine Krise gerate. Die Unternehmen zeigen sich pessimistischer und bewerten ihre aktuelle Lage schlechter. Die UBS warnt vor den Herausforderungen, die die deutsche Wirtschaft bewältigen muss.

Im Dienstleistungssektor verschlechterte sich das Geschäftsklima aufgrund skeptischerer Erwartungen, während die Stimmung im Handel leicht besser wurde, jedoch weiterhin kritisch bleibt. Der Bauhauptgewerbe-Index blieb stabil, mit einer leichten Verbesserung der aktuellen Lage, jedoch gedämpften Erwartungen.

Parallel dazu zeigt der Deutsche Aktienindex (DAX) eine positive Entwicklung. Nach einem Rückgang notiert der DAX wieder auf dem Niveau von 18.600 Punkten, was einem Plus von fast zehn Prozent entspricht. Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung bis 2025 und mögliche Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve stärken das Vertrauen der Anleger. Der DAX bleibt in einem intakten Aufwärtstrend, was die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des Trends erhöht.

Die Unsicherheit über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung bleibt jedoch bestehen, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Quartalszahlen von Nvidia, die potenziell Auswirkungen auf den Gesamtmarkt haben könnten. Anleger zeigen sich vorsichtig optimistisch, während sie die Entwicklungen an den Märkten weiterhin genau beobachten.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 18.796PKT auf Lang & Schwarz (29. August 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.