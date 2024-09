Infineon-Inline-Optionsscheine mit 41%-Chance bis zum Jahresende

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) geriet im Juli 2024 in eine starke Abwärtsbewegung. Notierte die Aktie noch am 15.7.24 oberhalb von 36 Euro, so wurde sie am 5.8.24 im Zuge des Ausverkaufs bei den Technologie-Aktien zeitweise um 23 Prozent tiefer bei 27,80 Euro gehandelt. Mittlerweile konnte sich der Aktienkurs im beruhigten Marktumfeld wieder auf 32,80 Euro erholen.

Nach den im Rahmen der Erwartungen liegenden Quartalszahlen, bekräftigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 40 Euro (Bernstein Research) ihre Kaufempfehlungen für die Infineon-Aktie warnten vor verfrühtem Optimismus in bezug auf die Chipnachfrage der Autobranche. Wenn die Infineon-Aktie in den nächsten Monaten innerhalb der seit Monaten beibehaltenen Bandbreite verbleibt, dann wird eine Investition in Inline-Optionsscheinen interessant sein. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“.