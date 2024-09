US-Wahlen 2024: Bitcoin-Preise zwischen Trump und Harris – So geht's weiter!

Die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen könnten entscheidenden Einfluss auf den Bitcoin-Markt haben, so Analysten. Bitcoin hat sich seit seinem Allzeithoch im März 2023 in einer Handelsspanne zwischen 55.000 und 70.000 US-Dollar bewegt. Laut Gautam Chhugani von Bernstein könnte ein Sieg von Donald Trump zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises auf 80.000 bis 90.000 US-Dollar führen, während ein Sieg von Kamala Harris den Preis auf 30.000 bis 40.000 US-Dollar drücken könnte. Trump hat sich als pro-Krypto-Kandidat positioniert und plant, die derzeitige Leitung der US-Wertpapier- und Börsenaufsicht abzusetzen, während Harris sich öffentlich nicht zu Kryptowährungen geäußert hat.

Zusätzlich zu den politischen Faktoren wird der Bitcoin-Markt von saisonalen Trends beeinflusst. Historisch gesehen ist der September ein schwacher Monat für Bitcoin, was sich auch in einem Rückgang von etwa 7 Prozent in diesem Monat zeigt. Analysten warnen, dass Bitcoin unter 40.000 US-Dollar fallen könnte, falls die US-Notenbank eine Zinssenkung ankündigt. Der Oktober hingegen hat in der Vergangenheit oft eine Trendwende eingeleitet, was die Hoffnung auf eine Erholung im vierten Quartal nährt.