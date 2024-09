Marc Wallraff wird neuer CEO von LichtBlick (FOTO)

Hamburg (ots) - Marc Wallraff wird zum 1. November 2024 neuer CEO von

LichtBlick. Wallraff komplettiert das Geschäftsführungs-Team, dem auch Tanja

Schumann (CFO) und Dr. Enno Wolf (COO) angehören. Seit dem Ausscheiden des

früheren CEO Constantin Eis Ende März hatte As Tempelman als Interims-CEO

fungiert. Tempelman ist Vorsitzender des Verwaltungsrates von LichtBlick und CEO

der Konzernmutter Eneco.



Marc Wallraff bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Energiebranche mit, mit

besonderer Expertise in den Bereichen Strom, Wärme, Handel, Assets und Energy as

a Service. Zuletzt war er als Vice President Commercial Sales und Service für

das europäische Klimageschäft bei Viessmann zuständig. Davor arbeitete Wallraff

in unterschiedlichen nationalen und internationalen Managementrollen im

E.ON-Konzern.





As Tempelman: "Deutschland ist der größte Energiemarkt in Europa. DieEnergiewende bietet enorme Potentiale für neues Geschäft, die wir in denkommenden Jahren mit LichtBlick heben wollen. Das ist eine anspruchsvolleAufgabe. Marc Wallraff hat uns vom ersten Gespräch an überzeugt. Gemeinsam mitdem Management-Team von LichtBlick wird er die Transformation vomÖkostrom-Pionier zum integrierten und digitalen Anbieter erfolgreichweiterführen, die Unternehmensstrategie auf die nächste Stufe heben undLichtBlick auf Wachstumskurs halten. Neben seiner enormen fachlichen undstrategischen Kompetenz war uns der kulturelle Fit wichtig. Marc Wallraff istein Teamplayer mit langjähriger Führungserfahrung in Top-Positionen in derEnergiewirtschaft."Marc Wallraff: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. LichtBlick istein grüner Pionier. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren eineeindrucksvolle Transformation vollzogen und bietet heute vom Stromtarif bis zukomplexen Energielösungen ein umfassendes Angebot für Privat- und Gewerbekunden.Was mich besonders motiviert: LichtBlick hat früh verstanden, dass die flexibleVerbindung von Strom-, Wärme- und Mobilitätsmarkt die Zukunft ist. Ich freuemich, mit einem großartigen Team an einer klimaneutralen Energiezukunft zuarbeiten. Für mich stehen dabei die Kund*innen im Zentrum - ihnen wollen wirgemeinsam die besten Produkte und einen exzellenten Service bieten."LichtBlick beliefert bundesweit 1,7 Millionen Menschen in Haushalten undUnternehmen mit sauberer Energie. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte dasUnternehmen einen Rekordumsatz von 1,64 Milliarden Euro und einen Gewinn vorSteuern (EBIT) von 69,4 Mio Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburgbeschäftigt 750 Mitarbeiter*innen. Neben dem Verkauf von Strom und Gasinvestiert LichtBlick in eigenen PV-, Wind- und Batteriegroßprojekte und bietetSolar- und Ladelösungen für Privat- und Geschäftskunden an. Ein Schwerpunktliegt auf der Entwicklung von Flexibilitätslösungen, mit denen die Energiekostender Kund*innen gesenkt und die Stromnetze stabilisiert werden.Hochaufgelöstes Bildmaterial finden Sie hier(https://brand.lichtblick.de/share/d2zhPZgRpwnPrY5TFnXk) .Über LichtBlick26 Jahre LichtBlick sind 26 Jahre klimaneutrale Energielösungen für zuhause undunterwegs. Gestartet als Ökostrom-Pionier mit acht Kund*innen vertrauen heutemehr als 1,7 Millionen Menschen deutschlandweit auf die Lösungen von LichtBlick.LichtBlick ist heute ein integrierter Versorger mit eigener Erzeugung, Solar-,Mobilitäts- und Wärmeangeboten, innovativen Flex-Dienstleistungen und einembundesweiten Montagenetzwerk. Im Geschäftsjahr 2023/24 erreichte dasUnternehmen, das zum niederländischen Energiewende-Vorreiter Eneco gehört, einenUmsatz von 1,64 Milliarden Euro.