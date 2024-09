Commerzbank im Fokus: JPMorgan hebt Aktie – Übernahmefantasien steigen!

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Commerzbank von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, nachdem die italienische Unicredit Anteile an der Commerzbank erworben hat. Analyst Kian Abouhossein interpretiert diesen Schritt als Zeichen für Unicredits Übernahmewillen und sieht darin den Beginn eines möglichen M&A-Zyklus (Mergers and Acquisitions) im europäischen Bankensektor. Er betont, dass die Commerzbank "klar im Spiel" sei und somit in den Fokus möglicher Übernahmen rückt.

Parallel dazu hat die Europäische Zentralbank (EZB) auf die sinkende Inflation im Euroraum reagiert und den Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent gesenkt. Diese Zinssenkung ist Teil einer Geldpolitik, die im Juni 2024 eingeleitet wurde, um die Wirtschaft zu stützen. Lagarde, die Präsidentin der EZB, äußerte sich zurückhaltend zu weiteren Zinsschritten, betonte jedoch, dass die Inflation in der Eurozone auf 2,2 Prozent gesunken ist, was den niedrigsten Stand seit Sommer 2021 darstellt. Trotz der positiven Entwicklung der Inflation bleibt die wirtschaftliche Lage in der Eurozone schwach, mit einem prognostizierten Wachstum von nur 0,8 Prozent für 2024.