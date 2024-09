Palantir ist unverstanden – Kleinanleger katapultieren Aktie nach oben

Besonders unter Privatanlegern genießt Palantir eine immense Beliebtheit. Der charismatische CEO Alex Karp betonte in einem kürzlich veröffentlichten Video: "Die Rebellen haben gewonnen". Damit spielte er auf die starke Unterstützung von Kleinanlegern an, die seit dem Börsengang 2020 an das Unternehmen glauben.

Palantir Technologies , das für seine datenanalytischen Fähigkeiten bekannte Unternehmen, feiert einen bedeutenden Meilenstein: Die Aufnahme in den S&P-500-Index . Diese Nachricht sorgte für einen deutlichen Anstieg des Aktienkurses , der seit Jahresbeginn auf mehr als das Doppelte gestiegen ist.

Obwohl Palantir nicht als Konsumentenmarke bekannt ist, hat es sich eine treue Anhängerschaft unter Privatanlegern aufgebaut, die regelmäßig auf Social-Media-Plattformen wie Reddit und die Google-Tochter YouTube detaillierte Analysen und Diskussionen führen. Rund die Hälfte der verfügbaren Palantir-Aktien befindet sich in den Händen von Kleinanlegern, was laut CEO Karp zeigt, dass viele mutig in das Unternehmen investiert haben.

Diese Unterstützung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der seit der Ankündigung der S&P-500-Aufnahme um etwa 17 Prozent gestiegen ist. Der Kursgewinn seit Anfang des Jahres beträgt etwa 115 Prozent. An der Wall Street überwiegt hingegen die Skepsis: Die 19 von MarketScreener erfassten Analysten, die die Aktie beobachten, raten dazu, sie zu Halten. Ihr mittleres Kursziel von 26,48 US-Dollar entspricht einem Rückgang um knapp 26 Prozent.

Analysten wie Brent Thill von Jefferies warnen vor einer zu hohen Bewertung der Aktie. Palantir handelt derzeit mit einem Vielfachen von etwa 25 des erwarteten Umsatzes, während Softwareunternehmen im S&P 500 bei etwa 10 liegen. Eine so hohe Bewertung sei auf Dauer nicht tragbar, sagt Thill.

Bank of America hingegen sieht Potenzial in dem Unternehmen. Palantir sei völlig unverstanden, es gehe dem Unternehmen wie bei früheren Missverständnissen rund um aufkommende Technologien wie Mobiltelefone. Die US-Bank hat das Kursziel kürzlich auf 50 US-Dollar angehoben, was einen weiteren Anstieg von 40 Prozent bedeuten könnte.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für Palantir liegt in seiner einzigartigen Vertriebsstrategie, bei der Ingenieure eine Schlüsselrolle spielen. Dies ermöglicht eine engere Kundenbindung und erhöht die Preismacht des Unternehmens. Mit seiner wachsenden Präsenz in der öffentlichen und privaten Sphäre könnte Palantir zu einem zentralen Datensystem für US-Behörden und Großunternehmen werden.

Während Palantir immer noch von seinem Ursprung im Verteidigungssektor geprägt ist, verzeichnet das Unternehmen auch im kommerziellen Bereich deutliche Fortschritte. Karps Führung und das Engagement für künstliche Intelligenz haben das Unternehmen zu einem führenden Akteur in der Datenanalyse gemacht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion