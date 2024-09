Neuer CEO und COO: thyssenkrupp nucera stärkt Führung in den USA

thyssenkrupp nucera ernennt Sachin Nijhawan zum neuen CEO von thyssenkrupp nucera USA Inc.

Jürgen Grasinger wird zum Chief Operating Officer (COO) von thyssenkrupp nucera USA ernannt.

Die Ernennungen sollen die internationale Wachstumsstrategie und Marktführerschaft im Bereich grüner Wasserstofftechnologien vorantreiben.

Sachin Nijhawan bringt über 25 Jahre globale Erfahrung im Industrie-, Energie- und Stromsektor mit und war zuvor bei Honeywell und General Electric tätig.

thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 einen erfolgreichen Börsengang durchgeführt und ist seit September 2023 Mitglied im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.

thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und hat über 600 Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt erfolgreich installiert.

Der nächste wichtige Termin, Rothschild & Co and Redburn Atlantic 2024 Global Hydrogen Virtual Conference, bei thyssenkrupp nucera ist am 19.09.2024.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 13.594,41PKT (+0,37 %).