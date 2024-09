CSL Vifor gibt Markteinführung von FILSPARI® (Sparsentan) in Deutschland bekannt

München, Deutschland (ots/PRNewswire) - Erster in Europa zugelassener,

nicht-immunsuppressiver, dualer Endothelin-Angiotensin-Rezeptor-Antagonist zur

Behandlung der IgA-Nephropathie (IgAN)



IgAN ist eine seltene, fortschreitende Nierenerkrankung und eine der

Hauptursachen für Nierenversagen





FILSPARI wird auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie (DGfN)am 28. September vorgestelltVifor Pharma Deutschland GmbH (CSL Vifor) gab heute die Markteinführung vonFILSPARI (Sparsentan) zur Behandlung von Erwachsenen mit primärer IgAN und einerAusscheidung von Eiweiss im Urin von >= 1,0 g/Tag (oder einemProtein/Kreatinin-Quotienten im Urin von >= 0,75 g/g) bekannt.IgAN, auch Morbus Berger genannt, ist eine seltene, fortschreitendeNierenerkrankung, die durch die Ansammlung von Immunglobulin A (IgA) in denNieren charakterisiert ist, einem Protein, das dem Körper normalerweise hilft,Infektionen zu bekämpfen. Diese IgA-Ablagerungen führen zu einem Ausfall dernormalen Filtermechanismen der Niere, was zu Hämaturie (Blut im Urin),Proteinurie (Protein im Urin) und einem fortschreitenden Verlust derNierenfunktion führen kann. Weitere Symptome von IgAN können Schwellungen(Ödeme) und Bluthochdruck sein. Obwohl selten, handelt es sich bei IgAN um dieweltweit am häufigsten auftretende Form primärer glomerulärer Erkrankung undeine der Hauptursachen für Nierenversagen.Prof. Dr. med. Jürgen Floege, Seniorprofessor, Abt. Nephrologie und KlinischeImmunologie am Universitätsklinikum der RWTH Aachen, erklärte: "Die Einführungdieser neuen Therapie ist ein entscheidender Moment für erwachsene Patienten mitIgAN, bei denen ein hohes Risiko für Nierenversagen besteht. Durch die effektiveReduzierung der Proteinurie und die Verlangsamung des Fortschreitens derNierenerkrankung wird es uns diese innovative Behandlung erlauben, die Krankheitbei diesen Patienten besser zu bewältigen. Damit wird ein erheblichermedizinischer Bedarf in ihrer Versorgung abgedeckt.""Wir sind sehr stolz, IgAN-Patienten in Deutschland einen erstattungsfähigenZugang zu dieser neuen Behandlungsoption zu ermöglichen", sagte AnnegretWittich-Höffer, Geschäftsführerin von CSL Vifor Deutschland. "DieMarkteinführung in Deutschland als erstem Markt in Europa ist ein Meilensteinfür CSL Vifor und unterstreicht unser Engagement und Ziel, Patienten undGesundheitsdienstleister mit innovativen Medikamenten zu versorgen. FILSPARI istder erste zugelassene, nicht-immunsuppressive, dualeEndothelin-Angiotensin-Rezeptor-Antagonist zur Behandlung von IgAN, der zweiwichtige Wirkansätze in nur einer Tablette verbindet. Wir sind überzeugt vondessen Potenzial, sich zur neuen Basistherapie dieser seltenen Nierenerkrankung