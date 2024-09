ein floral inspirierter Tropfen aus dem Kernsortiment speziell für den Exportmarkt

Taipei (ots/PRNewswire) - Dieser Whisky ist eine Hommage an seine Herkunft und

hat eine fruchtige, karamellige Süße.



Die Kavalan Brennerei hat ihren ersten Whisky als Hommage an ihre Heimat, den

Landkreis Yilan, eingeführt. Dieser ist ab September in ausgewählten

Überseemärkten erhältlich.



[Produktbeschreibung]





Der speziell für den Export hergestellte "LÁN" Whisky (43 % vol., 700 ml) istbenannt nach dem chinesischen Wort LÁN ( ?(https://dict.leo.org/chinesisch-deutsch/%E8%98%AD) ), das "Orchidee" bedeutet,wobei das Schriftzeichen auch in den beiden Namen "Kavalan" und "Yilan"vorkommt.Whisky-Enthusiasten auf der Hong Kong Whisky Live und der Korea Bar and SpiritsShow gehörten zu den ersten, die diese außergewöhnliche neue Note erlebenkonnten. Nach seinem Debüt in Asien soll Kavalan LÁN ab September auch Europa inseinen Bann ziehen und wird auf den deutschen Herbstmessen in Hamburg, Dresdenund Bremen präsentiert, um nur einige zu nennen. In Österreich und der Schweizwird Kavalan LÁN ebenfalls ab Herbst erhältlich sein.Die erste Phase der Markteinführung wird Märkte in der EU, Kambodscha, Thailand,den Philippinen, Malaysia, Hongkong und Kanada umfassen. Eine zweite Phase wirdbald darauf folgen und LÁN auch in alle anderen Länder bringen, in die Kavalanderzeit exportiert, um sicherzustellen, dass Whiskyliebhaber überall dieeinzigartige Geschmacksnote erleben können.Kavalans CEO, Y. T. Lee, berichte von seiner Inspiration für den floralenWhisky, welche von der preisgekrönten "King Car Peach"-Orchidee stammt, dieexklusiv von Kavalans Muttergesellschaft King Car gezüchtet wird."Unser in Portweinfässern gereifter LÁN Whisky fängt die zarten, blumigen Aromender King Car Peach-Orchidee ein", so Lee. "Er bietet eine raffinierte Mischungaus Vanille und gerösteten Nüssen, ergänzt durch unsere charakteristischeSTR-Technik die bei den Vinho Barriquefässern Anwendung findet, und so zu einemweichen, fruchtigen Profil mit Schichten von Karamellsüße führt."Kavalans bahnbrechende STR-Technik (Shaving, Toasting und Recharring) ermöglichtein tiefes Eindringen in die Eichenfässer, wodurch die darin verborgenen Aromenfreigesetzt werden. Dieses innovative Verfahren hat dazu beigetragen, dassKavalans "Solist Vinho Barrique" bei den World Whiskies Awards 2015 als "World'sBest Single Malt" ausgezeichnet wurde, was unser Engagement für Qualität undHandwerkskunst unterstreicht.Seit 1988 ist die King Car Group führend in der Orchideenforschung und züchtetakribisch neue Sorten. Dieses Fachwissen und die Leidenschaft fürSpitzenleistungen erstrecken sich auch auf die Kreation des LÁN Whisky, dereinen weiteren Meilenstein auf der Innovationsreise von Kavalan darstellt.Weitere Informationen zu unserem LÁN Whisky finden Sie unterhttps://www.kavalanwhisky.eu/ oder Sie folgen uns auf Instagramhttps://www.instagram.com/kavalan_EU .[Produktbeschreibung]Erfrischende Vanillenoten aus Bourbonfässern verbinden sich mit nussigen undblumigen Aromen aus Portweinfässern und werden durch STR-Fässer bereichert, diedem Whisky eine karamellige, fruchtige Süße verleihen, die durch das Abschaben,Toasten und Ausbrennen der Weinfässer zustande kommen. Akzentuiert durchDesserttöne und nussige Holznoten, strahlt LÁN eine allgemeine Leichtigkeit undEleganz aus, mit einem reinen und immer wieder überraschenden Aroma. Er schafftein subtiles Gleichgewicht aus den reichhaltigen Schichten.Nase: Fesselnde Orchideenaromen gepaart mit Rosen-, Jasmin-, Pfingstrosen- undOrangenblütendüften, kombiniert mit cremiger Vanille, Schokolade, Karamell,Honigmelone und Fruchtgummi. Im Abgang finden sich Nuss- und Zimtnoten.Gaumen: Erfrischende blumige und fruchtige Aromen, die sich mit cremigen undschokoladigen Noten vermischen und in einem langanhaltenden nussigen undzimtigen Holzduft gipfeln.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499623/LAN_Kavalan_LAN_Key_Visual_202407_A4_h.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2499624/Kavalan_LA_N_bottle_and_box1_shadow_sperate_700.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kavalan-bringt-lan-whisky-auf-den-markt-ein-floral-inspirierter-tropfen-aus-dem-kernsortiment-speziell-fur-den-exportmarkt-302242869.htmlPressekontakt:Britney Chen,britneychen@kingcar.com.twWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121270/5870530OTS: Kavalan