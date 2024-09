BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien des Online-Brokers Flatexdegiro mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Auf einer Berenberg-Konferenz mit deutschen Unternehmen habe er mit dem Management über für die Anleger wichtige Themen wie die jüngste Entwicklung der Gespräche mit der Finanzaufsicht Bafin, das geplante Aktienrückkaufprogramm und die Veränderungen in der Unternehmensführung gesprochen, schrieb Analyst Christoph Greulich in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Insgesamt bewege sich Flatexdegiro in die richtige Richtung und sei auf einem guten Weg, die derzeitigen Markterwartungen mindestens zu erfüllen, wenn nicht zu übertreffen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2024 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 12,57EUR auf Tradegate (24. September 2024, 12:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christoph Greulich

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m