Wie schauen Babyboomer und Millennials auf das Thema Immobilien? (AUDIO)

München (ots) -- Schwerpunkt "Generationendebatte": Interhyp hat rund 1.500 Babyboomer (60-75Jahre) und Millennials (25-39 Jahre) zu ihren Wohnträumen, zum ThemaImmobilienkauf damals und heute sowie zu ihrer Sicht auf die jeweils andereGeneration befragt- Wenn es um die wichtigsten Dinge im Leben geht, steht sowohl bei Babyboomernals auch bei Millennials der Wunsch nach einem schönen Zuhause direkt nachGesundheit auf Platz zwei- Das Einfamilienhaus im Grünen ist und bleibt der Traum beider Generationen.Gleichzeitig ist Leistbarkeit ein großes ThemaDie Generation der Babyboomer, bekannt für ihre Arbeitsmoral und ihrPflichtbewusstsein, geht sukzessive in Rente. Damit verlässt eine Generation denArbeitsmarkt, an dem sich die jüngeren Generationen reiben. Für die Millennialssind zum Beispiel Themen wie Selbstverwirklichung und Work-Life-Balance deutlichwichtiger. Dieser Generationenkonflikt, der nicht selten im täglichenArbeitsleben aber auch in der Gesellschaft generell ausgefochten wird, istGrundlage der diesjährigen Wohntraumstudie der Interhyp Gruppe. Im Fokus dabei:Wie schauen die unterschiedlichen Generationen auf das Thema Immobilien? War derKauf einer Immobilie für die Babyboomer damals leichter als heute? Und wieblicken die beiden Generationen bei dem Thema eigentlich aufeinander?Die Interhyp-Wohntraumstudie zeigt: Der Wunsch nach Wohneigentum hat sich überdie Generationen nicht abgeschwächt. "Wenn es um die wichtigsten Dinge geht,rangiert sowohl bei Boomern als auch bei Millennials der Wunsch nach einemschönen Zuhause direkt nach Gesundheit auf Platz zwei", sagt Mirjam Mohr,Vertriebsvorständin bei Interhyp."Schaut man genauer auf die Millennials und hier auf die Gruppe der Mieter, alsodie Gruppe, bei denen der mögliche Hauskauf noch bevorsteht, wird klar, dass dieSehnsucht nach einem eigenen Zuhause auch in der jüngeren Generation stark ist.Nur 18 Prozent innerhalb dieser Gruppe sagen, dass sie kein Eigentum erwerbenmöchten. 43 Prozent dieser Gruppe gibt an, kaufen zu wollen, aber noch nicht diefinanziellen Möglichkeiten zu haben. Mehr als jeder Fünfte möchte möglichst baldeine Immobilie erwerben", erläutert Mohr.Einfamilienhaus auf Platz einsBeim persönlichen Wohntraum steht erneut mit 56 Prozent (+ 3 Prozentpunkte imVergleich zum Vorjahr) das freistehende Einfamilienhaus auf Platz eins. Und zwarbei beiden Generationen. Bei den Millennials (61 Prozent) ist der Wunsch sogarnoch einmal etwas ausgeprägter als bei den Boomern (51 Prozent).Einigkeit herrscht auch bei den Gründen für einen Immobilienkauf. 91 Prozent der