Neuer CEO bei Semperit: Manfred Stanek übernimmt ab April 2025!

Am 26. September 2024 gab die Semperit AG Holding bekannt, dass Manfred Stanek zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt wurde. Stanek wird ab dem 1. März 2025 Mitglied des Vorstands und übernimmt am 1. April 2025 die Rolle des CEO. Sein Mandat läuft bis zum 29. Februar 2028. Der Aufsichtsratsvorsitzende Cord Prinzhorn äußerte sich positiv über die Entscheidung, Stanek als Nachfolger von Karl Haider zu gewinnen, der sein Mandat am 31. März 2025 beendet. Prinzhorn betonte, dass Stanek über umfangreiche internationale Erfahrung und Industrieexpertise verfüge, die für die Weiterentwicklung von Semperit von entscheidender Bedeutung sein werden.

Manfred Stanek bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Industrie mit, darunter Führungspositionen bei Greiner AG, wo er seit Anfang 2023 als Chief Operating Officer tätig ist, sowie als CEO der Sparte Greiner Packaging. Seine Karriere umfasst auch Stationen bei Votorantim Metais in Brasilien und Novelis in den USA. Stanek hat Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert und ein Executive Education Programm an der INSEAD absolviert. In seiner neuen Rolle als CEO plant er, die Innovationskraft und die Marktposition von Semperit weiter auszubauen.