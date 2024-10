Stabile Märkte trotz Krisen: Wie der Dow Jones und DAX die Lage meistern

Aktuell zeigen die Börsen eine bemerkenswerte Stabilität, trotz der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere nach den jüngsten Ereignissen, die den Ölpreis in die Höhe getrieben haben. Die Anleger scheinen eine abwartende Haltung einzunehmen, was sich in einer Konsolidierung der US-Indizes, insbesondere des Dow Jones, widerspiegelt. Nach einem signifikanten Kursrutsch aufgrund eines Angriffs des Iran hat sich der Dow Jones in den letzten zwei Wochen in einem Seitwärtstrend bewegt, nachdem er zuvor ein Rekordhoch erreicht hatte.

Analyst Sven Weisenhaus beschreibt die aktuelle Situation als eine mögliche Welle 2 innerhalb eines bullishen Elliott-Wellen-Szenarios, das auf einen weiteren Anstieg hindeutet. Der Dow Jones hat seit seinem Tiefpunkt im Oktober 2022 über 30 % zugelegt, was als Übertreibung angesehen wird. Dennoch könnten solche Übertreibungen länger anhalten als erwartet, was die Möglichkeit einer Fortsetzung der Rally offenlässt. Ein entscheidender Punkt bleibt die psychologisch wichtige Marke von 40.000 Punkten, die nicht unterschritten werden sollte, um das bullish Szenario aufrechtzuerhalten.