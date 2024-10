Chance von 103,90 Prozent p.a.!

Die Thematik, ob und in welchem Ausmaß Künstliche Intelligenz die hohen Erwartungen des Marktes erfüllen kann, ist ein zentrales Thema an den Börsen. Es wird allgemein angenommen, dass NVIDIA insbesondere in der frühen Phase des Aufbaus entsprechender Rechenkapazitäten profitieren wird. Dabei ist es schwierig abzuschätzen, wann die Nutzer von KI genug Gewinn erzielen, um ihre Investitionen zu rechtfertigen. Jensen Huang, der CEO von NVIDIA, ist für seine zukunftsweisenden Beurteilungen bekannt. In seiner Rede auf der letzten Tech-Konferenz von Goldman Sachs äußerte er, dass bestehende Rechenzentren im Wert von 1 Billion USD auf beschleunigtes Rechnen umgerüstet werden müssten. Dies allein könnte zu beträchtlichen Umsätzen führen. Er prognostizierte auch, dass das Marktpotenzial in den nächsten vier bis sechs Jahren bei 2 Billionen USD liegen wird.

In der jüngeren Vergangenheit hat der Aktienkurs von NVIDIA eine deutliche Konsolidierung erfahren. Zwischen dem 22. November 2021 und dem 13. Oktober 2022 fiel der Kurs um mehr als zwei Drittel. Ab dem 13. Oktober 2022 begann ein bemerkenswerter Anstieg, der bis zum 20. Juni 2024 anhielt und einen Kursgewinn von rund 1.202 Prozent erreichte. Am 10. Juni 2024 fand ein Aktiensplit im Verhältnis von 10 zu 1 statt, was die Attraktivität der Aktie für Kleinanleger wiederherstellen sollte. Um den Split bereinigt ist der Kurs vom All-Time-High bei 140,76 USD am 20. Juni 2024 bis zum gestrigen Handelstag um gut minus 11 Prozent auf 129,75 USD gesunken. In der seit dem 20. Juni gebildeten Seitwärtsrange entwickelt sich der Kurs in einen Widerstandsbereich, der mit 140,76 USD abschließt. Schießt das Papier möglicherweise darüber hinaus, öffnet sich für den Kursverlauf neues Terrain. In diesem Zusammenhang ist es wahrscheinlich, dass die Magic Number bei 180,00 USD innerhalb der nächsten 80 Tage getestet wird. Aber die Aktie ist aus heutiger Sicht mit einem erwarteten KGV 2024/25 in Höhe von 32,97 nicht als günstig zu bezeichnen. Dadurch birgt sie auch ein beträchtliches Verlustpotenzial in sich.

NVIDIA Corporation (Tageschart in USD) Tendenz: