NVIDIA CEO Jensen Huang hält Keynote zur CES 2025

ARLINGTON, Virginia (USA), 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA), Rechteinhaberin und Ausrichterin der CES, der weltweit einflussreichsten Fachmessen für Technologie, kündigt an, dass NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang auf der CES 2025 eine Keynote halten wird. Die CES 2025 findet vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas statt. Huang wird seine Keynote am Montag, dem 6. Januar, um 18.30 Uhr halten.

„Wir freuen uns sehr, Jensen Huang als einen der Hauptredner auf der CES 2025 begrüßen zu dürfen", sagte Gary Shapiro, CEO von CTA. „Jensen Huang ist ein echter Visionär in der Technologiebranche. Seine Erkenntnisse und Innovationen verbessern die Welt, fördern die Wirtschaft und werden unser CES-Publikum inspirieren."