Go Global Retail und Janie and Jack übernehmen HATCH Collection, eine führende Premium-Umstandsmodemarke

LOS ANGELES, 11. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Go Global Retail gab heute bekannt, dass es die Übernahme von HATCH Collection , einem führenden Anbieter von hochwertiger Umstandsmode, durch seine Janie and Jack Holdings, Inc. Plattform abgeschlossen hat. Diese Übernahme ist die jüngste Investition von Go Global und stellt eine strategische Folgeübernahme des Kaufs des führenden Kindermodeunternehmens Janie and Jack dar, das im Jahr 2021 von Gap Inc. übernommen wurde. Seitdem hat Janie and Jack seine digitalen Fähigkeiten erweitert und das Omnichannel-Wachstum weltweit beschleunigt.

HATCH wurde 2011 gegründet und hat den Weg geebnet, um die Bedürfnisse von Frauen in der wichtigsten Phase ihres Lebens – der Mutterschaft – zu erfüllen. Die vielseitige Plattform bietet hochwertige Looks für Mutterschaft und Wochenbett, Beauty- und Wellnessprodukte sowie Bildungsinhalte auf der führenden redaktionellen Plattform „Babe". HATCH unterhält strategische Großhandelspartnerschaften mit über 200 Einzelhändlern und betreibt neben seiner Flaggschiff-E-Commerce-Plattform zwei Einzelhandelsgeschäfte in New York, wo auch die Community-Veranstaltungen stattfinden.

„Die Übernahme von HATCH passt perfekt zu unserer Strategie, unser Portfolio für die moderne Mutter zu erweitern", sagte Jeff Streader, Gründer und geschäftsführender Partner von Go Global Retail. „Durch die Integration von HATCH in unsere Markenfamilie wollen wir das Kundenerlebnis insgesamt verbessern und uns gleichzeitig für künftiges Wachstum positionieren. Unser kundenorientierter Ansatz wird auch weiterhin unsere Fusionen und Übernahmen leiten und sicherstellen, dass jede Entscheidung unsere Fähigkeit stärkt, ihre Bedürfnisse zu erfüllen."

„Indem wir HATCH in die Janie and Jack-Familie aufnehmen, erweitern wir unsere Reichweite auf die frühesten Stadien der Elternschaft und kultivieren eine stärkere Kundenbindung und einen höheren Lebenszeitwert. Diese Übernahme stärkt unsere Position, um die wachsende Nachfrage in diesem Segment zu befriedigen und beide Marken aufzuwerten", sagte Mo Beig, Präsident und Finanzleiter von Janie and Jack.