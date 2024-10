Sudarshan Chemical schließt endgültige Vereinbarung zur Akquisition der Heubach Group ab

MUMBAI, Indien, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Sudarshan Chemical Industries Limited („SCIL" oder „Unternehmen") gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung mit der in Deutschland ansässigen Heubach Group über deren Übernahme in einer Kombination aus Asset- und Anteilskauf abgeschlossen hat.

Nach der Übernahme wird das kombinierte Unternehmen über ein breites Pigmentportfolio hochwertiger Produkte und eine starke Präsenz in wichtigen Märkten wie Europa und Amerika verfügen. Die Akquisition wird das Produktportfolio von SCIL erweitern und Zugang zu Kunden sowie eine diversifizierte Vermögensbasis an 19 Standorten weltweit ermöglichen. Das kombinierte Unternehmen wird von Herrn Rajesh Rathi und einem leistungsstarken Managementteam mit hoher operativer und technischer Kompetenz geleitet.

Die Heubach Group blickt auf eine 200-jährige Geschichte zurück und wurde nach der Integration des Pigmentgeschäfts der Clariant im Jahr 2022 zum zweitgrößten Pigmenthersteller der Welt. Heubach erzielte in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und verfügt über eine globale Präsenz, insbesondere in Europa, Amerika und der APAC-Region. Die Gruppe sah sich in den letzten zwei Jahren aufgrund steigender Kosten, Lagerbestandsprobleme und hoher Zinssätze finanziellen Herausforderungen gegenüber. Die Übernahme von Heubach durch SCIL wird diese Herausforderungen mit einem klaren Turnaround-Plan angehen.

Herr Rajesh Rathi, Managing Director von SCIL, kommentiert die Transaktion: „Wir freuen uns über diese Transaktion, die zwei Unternehmen zusammenbringt, die wichtige globale Märkte bedienen werden. Wir werden diese beiden Unternehmen sorgfältig integrieren, um ein wirklich globales Pigmentunternehmen zu schaffen, wobei Frankfurt ein strategisch wichtiger Standort bleibt. SCIL ist bekannt für seine Agilität und Effizienz, und wir werden diese Kultur im gesamten kombinierten Unternehmen verankern, um eines der kundenorientiertesten und profitabelsten Pigmentunternehmen zu schaffen."

