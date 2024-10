Euro gibt zum US-Dollar weiter nach - tiefster Stand seit Anfang August

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0885 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Am Vorabend hatte der Euro noch knapp über 1,09 Dollar notiert.

Seit Beginn des Monats hat die Gemeinschaftswährung mehr als zwei Prozent an Wert verloren. Als eine Ursache für den Kursrückgang gilt die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen im Währungsraum. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen am Donnerstag erneut senken wird. Beim derzeit wichtigsten Leitzins, dem Einlagensatz, wird ein Rückgang um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent erwartet.