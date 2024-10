Jefferies belässt DocMorris auf 'Buy' - Ziel 65 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Quartalszahlen der Online-Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Das Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland habe zum Vorquartal deutlich zugelegt, bleibe aber - vor allem im Vergleich mit dem Konkurrenten Redcare - moderat, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wenngleich die meisten negativen Nachrichten seit der Gewinnwarnung im August eingepreist seien, müsse das Management nun beweisen, dass es höhere Marketingausgaben in greifbares Umsatzwachstum umzusetzen weiß./edh/bek

