RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Ankündigung eines Zukaufs auf "Underperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Kauf von Motivair erfolge im Bereich Datenzentren-Kühlsysteme, wo Analyst Mark Fielding in den nächsten fünf Jahren durchschnittliche Wachstumsraten von etwa 40 Prozent pro Jahr erwartet und damit deutlich mehr als im Markt für Rechenzentren generell. In diesem Segment sei das aktuelle Portfolio der Franzosen derzeit auch noch begrenzt, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 03:17 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 03:17 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,09 % und einem Kurs von 246,5EUR auf Tradegate (17. Oktober 2024, 13:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m