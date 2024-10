Phoenix Tower International erhält die Great Place To Work Zertifizierung für 10 Märkte

Mit Aktivitäten in 25 Ländern ist der Geist von #PTILife in allen PTI-Märkten lebendig. Das Unternehmen ist nach wie vor fest entschlossen, seinen Status als Arbeitsplatz zu erhalten, an dem die Mitarbeiter stolz darauf sind, einen Beitrag zu leisten. PTI erhielt diese Anerkennung erstmals 2019 mit seiner US-Zertifizierung und hat sie seither jedes Jahr erfolgreich erhalten.

BOCA RATON, Fla., 18. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Kommunikationsinfrastrukturen, freut sich, seine Zertifizierung als Great Place To Work in 10 Märkten bekannt zu geben. Diese geschätzte Anerkennung, die ausschließlich auf dem Feedback der Mitarbeiter beruht, unterstreicht das Engagement von PTI für eine hervorragende Arbeitsplatzkultur.

Im Jahr 2021 weitete PTI seine Great Place To Work Zertifizierungen auf die Dominikanische Republik, Kolumbien und Mexiko aus. Im Jahr 2022 werden Italien und Irland in die Liste aufgenommen. Im vergangenen Jahr kamen Ecuador und PTI Services hinzu, womit PTI sein bemerkenswertes Wachstum fortsetzte. Jetzt feiert PTI seine neueste Errungenschaft mit der Rezertifizierung in bestehenden Märkten und der erstmaligen Erlangung von Zertifizierungen in Frankreich und Spanien.

„Bei PTI haben wir einige der glücklichsten, motiviertesten und energiegeladensten Mitarbeiter der Branche. Deshalb arbeiten unsere Geschäftspartner gerne mit uns zusammen und wir alle fühlen uns den Werten und Aufgaben von PTI sehr verbunden, was unsere Arbeit noch sinnvoller macht", so Dagan Kasavana, Geschäftsführer. „Wir sind fest entschlossen, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Teamwork, Zusammenarbeit und Integrität gedeihen. Unser Ziel ist es, dass jeder Mitarbeiter bei PTI eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung macht."

„Die Great Place To Work Zertifizierung ist eine sehr begehrte Auszeichnung, die ein konsequentes und bewusstes Engagement für das Gesamterlebnis der Mitarbeiter erfordert", sagt Sarah Lewis-Kulin, Vizepräsidentin für globale Anerkennung bei Great Place To Work. Sie betont, dass die Zertifizierung die einzige offizielle Anerkennung ist, die durch das Echtzeit-Feedback der Mitarbeiter zu ihrer Unternehmenskultur erworben wird. „Die erfolgreiche Verleihung dieser Auszeichnung zeigt, dass PTI eines der besten Unternehmen ist, das seinen Mitarbeitern ein hervorragendes Arbeitsumfeld bietet."

