Stimmung im Maschinenbau in Deutschland kippt

ieberlin schrieb 16.05.24, 15:12

Am kleinen Verfallstag verfallen an den Terminbörsen Optionen auf Aktien und Indizes. Im Gegensatz zum großen Verfallstag (Hexensabbat) sind am kleinen Futures/Terminkontrakte nicht betroffen. Dementsprechend hat der kleine Verfallstag eine geringere Wirkung auf die Börsenkurse als das große Pendant. Der kleine Verfallstag findet an jedem dritten Freitag eines Monats statt.



Quelle: https://www.boerse.de/boersenlexikon/Kleiner-Verfallstag



Also keine Panik. Hexensabbat ist am 21. Juni.

Gruß Ingo