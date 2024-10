Diese Woche: Wichtige Unternehmenszahlen und die US-Wahl im Fokus!

In der kommenden Woche stehen zahlreiche bedeutende Wirtschafts- und Finanztermine an, die für Investoren und Analysten von großem Interesse sind. Vom 23. Oktober bis zum 5. November 2024 werden zahlreiche Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlichen, darunter große Namen wie Deutsche Bank, Roche, Heineken und Tesla. Diese Berichte sind entscheidend, um die wirtschaftliche Lage und die Markttrends zu bewerten.

Am Mittwoch, den 23. Oktober, beginnt der Tag mit den Q3-Zahlen von Ems-Chemie und Kuehne & Nagel, gefolgt von den 9-Monatszahlen von Roche. Auch die Deutsche Bank und DWS werden ihre Ergebnisse präsentieren, was für die Finanzmärkte von Bedeutung ist. In den USA werden Unternehmen wie AT&T und Boeing ihre Quartalszahlen bekannt geben, was die Marktreaktionen beeinflussen könnte.