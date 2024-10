Prop Trading als Einkommensquelle? Diese Vorteile gehen mit dem Modell einher (FOTO)

Graz (ots) - Zahlreiche Anleger suchen an der Börse nach Möglichkeiten, hohe

Gewinne zu realisieren - ohne jedoch ihr eigenes Kapital zu riskieren. Prop

Trading bietet sich genau dafür an, denn man handelt nicht mit seinem eigenen

Geld, sondern dem virtuellen Kapital eines Unternehmens und erhält dennoch echte

Gewinne. Dabei stellt diese Handelsmethode ein Modell dar, bei dem alle

profitieren können - so auch der Trader. Prop Trader erhalten Zugang zu einer

weitaus größeren Summe, als sie selbst an der Börse einsetzen könnten.



Das wiederum eröffnet Zugang zu zahlreichen Möglichkeiten an der Börse. Gerade

die Tatsache, dass man nicht mit seinem eigenen Kapital agiert, macht viele

Händler auch in ihrem Denken und Handeln freier. Eine attraktive Option also -

doch es gilt im Voraus auf einige Aspekte zu achten. Nachfolgend lesen Sie,

welche Vorteile mit dem Prop Trading einhergehen und worauf Interessierte achten

sollten.









Immer wieder kann man an der Börse einen entscheidenden Fehler feststellen: die

Verwendung von Eigenkapital für das Trading. Wer sein eigenes Geld einsetzt,

muss die Verluste jedoch direkt aus dem eigenen Vermögen tragen. Besonders bei

Anfängern, die oft über wenig Erfahrung und Fachwissen verfügen, ist die

Wahrscheinlichkeit von Fehlentscheidungen hoch - und somit auch die eines großen

finanziellen Einbruchs. Außerdem beeinflusst die Verwendung von Eigenkapital die

Entscheidungen auf emotionaler Ebene.



Schnell kommt es dazu, dass der Trader die Verluste nicht akzeptiert und Gewinne

zu früh realisiert, um den Verlust auszugleichen. So gelangen Trader in vielen

Fällen in eine Abwärtsspirale, die zu weiteren Verlusten führt. Darüber hinaus

denken viele Interessierte, sie könnten bereits mit kleineren Summen

investieren. Doch in der Regel sind die Gewinne viel zu niedrig.



Die Vorteile des Prop Tradings



Anstatt Eigenkapital zu verwenden, sollten Trader das Modell des Prop Tradings

in Betracht ziehen. Prop Trading bedeutet, dass Händler mit dem virtuellen

Kapital einer Firma handeln, am Ende aber echte Gewinne ausgezahlt bekommen.

Dabei kommt virtuelles Kapital zum Einsatz, um neue Handelsstrategien auf ihre

Effektivität hin zu testen, bevor Trader diese mit echtem Geld umsetzen. Auf

diese Weise können sie ihre eigenen Fähigkeiten stressfrei weiterentwickeln.

Dabei können Algorithmen und Modelle in einer simulierten Umgebung erprobt und

optimiert werden, ohne dass Verluste das Eigenkapital belasten. Dieses

reduzierte persönliche Risiko macht Prop Trading besonders attraktiv für Trader,

die hohe Gewinne anstreben, aber nicht bereit sind, ihre eigenen großen Seite 2 ► Seite 1 von 2



