Adidas legen zu - Analysen loben 'starke finale Zahlen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben am Dienstag mit Kursgewinnen auf das detaillierte Zahlenwerk des Sportartikelherstellers zum dritten Quartal reagiert. Sie setzten sich mit plus 1,0 Prozent auf 215,80 Euro nach oben hin von der 200-Tage-Durchschnittslinie ab, auf die sie tags zuvor gesackt waren, und nahmen zeitweise auch den Spitzenplatz im moderat steigenden Dax ein. Um die 224/225 Euro jedoch warten bereits die ersten Widerstände in Form der 50- und der 90-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend für die Aktie signalisieren.

Nach dem starken dritten Quartal ist der Konzern auch optimistisch für die weitere, mittelfristige Geschäftsentwicklung. Dabei verwies das Management sowohl auf das Wachstum in China als auch auf die früher als erwartete Rückkehr zu positiven Zahlen der Marke Adidas in Nordamerika in den letzten zwei Quartalen.