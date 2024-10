DHL kämpft mit IT-Problemen: Einschränkungen bei Sendungsverfolgung und mehr!

Der Paketdienstleister DHL sieht sich derzeit mit erheblichen IT-Problemen konfrontiert, die die Nutzung seiner Dienste beeinträchtigen. Laut einer Mitteilung auf der Plattform X (ehemals Twitter) gab es Einschränkungen bei der Sendungsverfolgung und der Nutzung von Packstationen. Nutzer berichteten, dass sie über die App nicht auf die Packstation zugreifen und ihre Pakete nicht abholen konnten. Auch der Zugang zum Geschäftskundenportal war für einige Kunden nicht möglich. DHL entschuldigte sich für die Störungen und versicherte, dass die Techniker mit Hochdruck an der Behebung der Probleme arbeiteten. Ein Unternehmenssprecher erklärte, dass die technischen Schwierigkeiten in der Infrastruktur am Dienstagvormittag aufgetreten seien, jedoch der Transport und die Zustellung von Briefen und Paketen nicht gefährdet seien.

Zusätzlich zu den IT-Problemen sieht sich DHL mit einer pessimistischen Geschäftsentwicklung konfrontiert. Der Logistikkonzern revidierte seine Prognosen für das Gesamtjahr und erwartet nun einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von über 5,8 Milliarden Euro für 2024, was unter den bisherigen Erwartungen von 6 bis 6,6 Milliarden Euro liegt. Analysten hatten bereits zuvor die realistische Einschätzung für das laufende Jahr auf 5,9 Milliarden Euro gesenkt, nachdem im Vorjahr noch 6,3 Milliarden Euro erzielt wurden. Die Ursachen für die negative Entwicklung liegen in einer ausbleibenden Erholung im Firmenkundengeschäft sowie einem stärkeren Rückgang bei den versendeten Briefen.

Am Dienstagabend meldete DHL, dass die technischen Probleme behoben seien und alle Systeme wieder voll funktionsfähig seien. Die Störungen, die am späten Vormittag aufgetreten waren, wurden im Laufe des Nachmittags nach und nach gelöst. Das Unternehmen betonte, dass alle betroffenen IT-Systeme eng überwacht werden und eine ausführliche Ursachenanalyse durchgeführt wird, um zukünftige Vorfälle zu vermeiden. Die endgültige Bilanz für das dritte Quartal wird DHL am 5. November vorlegen, wobei die Erwartungen aufgrund der aktuellen Situation bereits gedämpft sind.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 37,15EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.