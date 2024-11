Für diesen Monatszahler läuft es besser als erwartet!

Des Weiteren hebt das als REIT strukturierte US-Immobilienunternehmen seine Dividende schon seit 26 Jahren konsequent an. Zwar liegt die durchschnittliche jährliche Steigerungsrate nur im mittleren einstelligen Prozentbereich. Wer sich hier aber langfristig investiert, erzielt so hohe Einstiegsrenditen.

13 Prozent Rendite? Man muss nur lange genug dabei sein!

Anleger, die sich bereits vor 10 Jahren bei Realty Income investiert haben, erhalten auf ihren damaligen Einstiegskurs eine Dividendenrendite von 6,7 Prozent. Wer bereits seit 20 Jahren dabei ist, erzielt einen Yield-on-Cost von über 13 Prozent.

Mit seinen am Montagabend vorgelegten Quartalszahlen hat das Unternehmen einen großen Schritt in die Richtung der nächsten Dividendenerhöhung gemacht, denn die Prognose für das Gesamtjahr wurde leicht nach oben angepasst.

Höchster Immobilienbestand der Unternehmensgeschichte

Gegenüber dem Vorjahr kletterten die Erlöse um 27,9 Prozent auf 1,33 Milliarden US-Dollar, womit die Erwartungen um 70 Millionen US-Dollar geschlagen werden konnte. Jedoch verfehlten die FFO (Funds from Operations) mit 0,99 US-Dollar pro Aktie die Schätzungen um 7 Cent.

Grund hierfür ist vor allem eine gegenüber dem Vorjahr größere Anzahl an Aktien, denn die Funds from Operations legten von 736,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 845,9 Millionen US-Dollar in den abgelaufenen drei Monaten zu.

Zwar kletterten die Einnahmen aus bereits vermieteten Objekten gegenüber dem Stand vor 12 Monaten nur um 0,2 Prozent auf insgesamt eine Milliarde US-Dollar. Dafür wuchs jedoch der Bestand stark und vergrößerte sich mit 15.453 Objekten um 16,8 Prozent und damit auf den größten der Unternehmensgeschichte.

Krise als Chance: Prognose sieht höhere Investitionen vor

Dass das Unternehmen die Krise bei Gewerbeimmobilien zu nutzen gewillt ist, verrät auch die Gesamtjahresprognose. Realty Income hat angekündigt, nicht wie bisher 3,0 Milliarden US-Dollar, sondern sogar 3,5 Milliarden US-Dollar für neue Investments zu verausgaben.

Unterdessen wurde das untere Ende der Schätzung für die bereinigten FFO leicht nach oben angepasst. Lag die erwartete Ertragsspanne bislang bei 4,15 bis 4,21 US-Dollar, rechnen Realty Income nun mit einem AFFO von 4,17 bis 4,21 US-Dollar pro Aktie. Damit ist die aktuell zu erwartende Gesamtjahresdividende von 3,162 US-Dollar pro Aktie gut gedeckt.

Bislang verhaltene Kursreaktion

Trotz der zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung hielten sich Anleger sowohl in der Nachbörse am Montagabend als auch in der US-Vorbörse zurück – Realty Income ist keine Aktie, bei der außerhalb der regulären Handelszeiten viel passiert. Unter geringen Umsätzen (ca. 6.000 gehandelte Aktien) legte das Papier am Dienstagmittag um 0,5 Prozent zu.

Am Nachmittag könnte es jedoch zu etwas mehr Bewegung kommen, denn Händler am Optionsmarkt hatten vorab eine Kursreaktion um bis zu 3,7 Prozent eingepreist. In den vergangenen sechs Quartalen lag die im Schnitt realisierte Bewegung nach den Zahlen allerdings nur bei 1,1 Prozent.

Fazit: Zuschlagen, solange die Aktie noch so günstig ist!

Insgesamt ist das Börsenjahr für Realty Income bislang nur mäßig zufriedenstellend verlaufen. Seit dem Jahreswechsel steht ein Plus von 2,5 Prozent zu Buche. In den vergangenen Wochen sorgte vor allem der Renditenanstieg bei US-Anleihen für Gegenwind.

Das allerdings bedeutet gemeinsam mit dem anhaltenden Unternehmenswachstum Nachholpotenzial, denn aktuell ist die Aktie nur mit einem Kurs-FFO-Verhältnis (dem KGV-Äquivalent bei Immobilien-Aktien) von 13,1 bewertet für das kommende Geschäftsjahr bewertet. Das liegt um knapp 10 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Wie hochklassig das Immobilienportfolio des Unternehmens außerdem ist, unterstreicht auch die Belegungsquote von 98,7 Prozent. Von Commercial-Real-Estate-Krise (CRE) kann hier keine Rede sein. Wer als Anleger ein Stück vom wachsenden Kuchen des Unternehmens abhaben möchte, kann das auf dem aktuellen Preisniveau jederzeit tun.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Realty Income Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 54,80EUR auf Tradegate (05. November 2024, 14:00 Uhr) gehandelt.