Elmos vorsichtiger bei Jahreserlös - Optimistische neue Ziele bis 2030

DORTMUND (dpa-AFX) - Das Halbleiterunternehmen Elmos Semiconductor wird für das laufende Jahr zwar beim Jahresziel für den Umsatz etwas vorsichtiger. Mittelfristig gibt das Unternehmen aber ambitionierte Ziele aus. Bis 2030 will Elmos rund eine Milliarde Euro umsetzen sowie eine operative Marge (Ebit) von etwa 25 Prozent erreichen, wie der Chipkonzern am Dienstag in Dortmund überraschend mitteilte.

Zudem veröffentlichte das Unternehmen Zahlen zum dritten Quartal, hier liegen Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) leicht über den jeweiligen Erwartungen am Markt. Der Aktienkurs sprang um 13 Prozent nach oben.