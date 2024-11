Broadcom mit möglichem Umkehrmuster

Sollte die Abgabebereitschaft demnach weiter anhalten und Broadcom auf Tagesbasis mindestens unter 165,80 US-Dollar zurückfallen, würde eine längere Konsolidierung zunächst in den Bereich von 157,19 US-Dollar Fahrt aufnehmen, darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 150,00 US-Dollar. Übergeordnet bliebe der seit 2022 bestehende Aufwärtstrend aber intakt und würde zu einem späteren Zeitpunkt neuerliche Rekordstände ermöglichen. Gelingt es dagegen einen nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 187,20 US-Dollar zu zementieren, würde ein Kaufsignal in Richtung 202,46 US-Dollar bei Broadcom sehr wahrscheinlich werden.

Trading-Strategie: