ASML-Aktie: Optimismus trotz Rückschlag – Chancen im KI-Markt nutzen!

Die ASML-Aktie hat im Oktober aufgrund einer Prognosesenkung stark gelitten, doch das Management des Unternehmens bleibt optimistisch und bekräftigt die langfristigen Wachstumsziele. ASML ist der weltweit einzige Hersteller von hochleistungsfähigen Lithografiemaschinen, die für die Produktion fortschrittlicher Chips, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), unerlässlich sind. Das Unternehmen erwartet bis 2030 ein Umsatzwachstum auf 44 bis 60 Milliarden Euro sowie eine Bruttomarge von 56 bis 60 Prozent.

Analyst Simon Coles von Barclays hebt die Chancen hervor, die sich aus der steigenden Nachfrage nach der EUV-Technologie (Extreme Ultraviolet Lithography) ergeben, insbesondere für KI-Chips und Halbleiter in DRAM und Advanced Logic. Barclays prognostiziert für das EUV-Geschäft ein zweistelliges Wachstum bis Ende des Jahrzehnts. Zudem könnte ASML bald wieder mit Aktienrückkäufen beginnen, was das Kursziel der Bank auf 900 Euro anhebt – ein Plus von etwa 36 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs.