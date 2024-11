Darum ist das Saylor-Buffett-Verhältnis ein bedrohliches Signal für den Markt!

Tipp aus der Redaktion: 5 heiße Wetten für den Jahresendspurt! Im aktuellen kostenlosen Report beleuchten wir 5 aussichtsreiche Unternehmen, die das Fundament besitzen, in den nächsten Monaten den breiten Markt zu schlagen. Jetzt anfordern!

Warren Buffett, der Inbegriff des bedachten und wertorientierten Investierens, setzt auf Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen und starken Bilanzen. Seine Investitionsphilosophie basiert auf rationalen Bewertungen und nachhaltigen Erträgen. Wenn jedoch die Märkte in eine spekulative Phase eintreten, wirkt Buffetts Ansatz veraltet, und es wird behauptet, er habe den Anschluss verloren.

Im Gegensatz dazu steht Michael Saylor, ein vehementer Verfechter von Bitcoin und disruptiven Technologien. MicroStrategy hat unter seiner Führung eine aggressive Strategie verfolgt, indem es massiv in Bitcoin investierte. Saylor sieht in der digitalen Währung nicht nur ein Investment, sondern eine fundamentale technologische Revolution.

Angst & Gier

Um die Dynamik des Marktes zu verstehen, hat Portfoliomanager Lamont das Saylor-Buffett-Verhältnis eingeführt. Dieses Verhältnis misst die kumulative Gesamtrendite von MicroStrategy geteilt durch die von Berkshire Hathaway, wobei ein Ausgangswert von 1 im Juni 1998 festgelegt wurde. Der Höhepunkt dieses Verhältnisses lag im Februar 2000 bei etwa 18, was auf eine starke Spekulationsblase hindeutete.

Ähnliche Höhen erreichte das Verhältnis wieder im Januar 2021, als Meme-Aktien und Kryptowährungen eine beispiellose Rallye erlebten. Derzeit steht das Verhältnis bei 2, ein Indikator, der zuvor in der Auf- und Abstiegsphase um die Jahrtausendwende erreicht wurde.

Diese Metrik zeige demnach nicht nur, wie stark sich die beiden Unternehmen im Zeitverlauf entwickelt haben, sondern biete auch einen Einblick in das Verhältnis von Angst und Gier im Markt. Während Berkshire Hathaway dieses Jahr eine solide Rendite von 31 Prozent erzielte, hat MicroStrategy mit einer beeindruckenden Steigerung von über 500 Prozent durch die anhaltende Krypto-Rallye deutlich besser abgeschnitten.

Infolge der besseren Renditen von MicroStrategy ist das Saylor-Buffett-Verhältnis auf ein Niveau gestiegen, das seit 2000 nicht mehr erreicht wurde. Das ist ein bedrohliches Signal für Lamont. Während die Dotcom-Ära durch den Internet-Wahn geprägt war, zeigt der heutige Markt, dass die Spekulation auch bei Neueinsteiger-Investitionen wie Bitcoin und künstlicher Intelligenz lebendig und gesund ist.

"Ich weiß nicht, ob wir uns in einer KI-Blase befinden, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an, als befänden wir uns in einer Krypto-Blase", so Lamont. Und weiter. "Im Moment haben wir zwei weitgehend getrennte Erzählströme: KI und Krypto. Wenn sich diese beiden Ströme kreuzen, wäre das schlecht."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

