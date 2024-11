GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

Huta schrieb 31.07.24, 06:50

Guten Morgen!



Ich hab mich nun dazu entschlossen, meinen Bestand zu behalten. Da siegt die Hoffnung, dass es mit einem neuen CEO ja eigentlich nur wieder besser und seriöser werden kann.



Wie sehr Rumberg gescheitert ist, sieht man einmal an den Zahlen für das laufende Jahr und der tiefen Krise in die ja wohl vor allem die größte Beteiligung Doerrenberg hineingerutscht ist. Vielleicht hätte man sich besser darauf konzentrieren sollen, aktuelle Marktentwicklungen zu antizipieren als sich mit hochtrabenden Programmen aus dem Requisitenkoffer des kleinen Unternehmensberaters zu beschäftigen und die Beteiligungen mit Mapex, Opex und anderen "pexen" zu beschäftigen. Offenbar hat das in den Beteiligungsunternehmen so viel Manpower gekostet, dass man es nicht mehr geschafft hat, auf veränderte Marktbedingungen auch angemessen und zeitnah zu reagieren.



Was aber besonders drastisch ist: Wenn man mal die aktuellen Zahlen mit den vollmundig verkündeten Zielen von Herrn Rumberg vergleicht, treten einem zwangsläufig die Tränen in die Augen und der Mund bleibt ob des himmelweiter Unterschieds zwischen Wunsch und Wirklichkeit offen stehen. Wie war das noch? 1 Mrd Euro Umsatz bei einer Ebitmarge von nachhaltig 10% sollten es 2025 werden. Natürlich kann man solch ambitionierten Ziele verfehlen - aber wenn man so meilenweit daneben liegt, verbietet es einem normalerweise der Anstand, sich auf der HV kurz vor Rücknahme der Prognose hinzustellen und sich selber für den erfolgreichen Umbau der Holding abfeiern lassen zu wollen.

Angesichts der Tatsache, dass bei der Gesco der Umsatz laut neuer Prognose noch vergleichsweise moderat um 10% hinter den ursprünglichen Jahreszielen zurückbleibt, der Gewinn aber auf gut 1/3 der ursprünglichen Annahmen zurückgeht, muss man sich auch fragen, was das Gerede von den "Hidden Champions" soll. Offenbar sind die Unternehmen der Gesco ja nur sehr begrenzt dazu in der Lage, sich gegen den Markt zu behaupten. Die Profitabilität und damit die Marge leider offenbar ja stärker als der Umsatz.



Das "Erbe", dass der alte Vorstand (und wenn man ehrlich ist, muss man für diese desaströsen Zahlen auch die CFO in Verantwortung nehmen) dem neuen CEO hinterlässt, könnte viel schlimmer ja gar nicht sein. Ich vermute, dass dieser sich erst einmal mit dem Verkauf bzw. der Sanierung (Doerrenberg vorneweg) beschäftigen muss bevor er daran denken kann, die Gesco wieder zu vergrößern. Ob das ohne weitere Sonderbelastungen in den nächsten Jahren abgeht, weiß man heute sicher noch nicht.

Am besten macht man einen klaren Schnitt bei Gesco und trennt sich von den nicht mehr funktionierenden Unternehmen bzw. Unternehmensteilen, um die Holding wieder vom Kopf auf die Füße stellen zu können. Erfreulicherweise stimmen dabei wenigstens die Bilanzrelationen - niedrige Nettoverschuldung und vergleichsweise hohes Eigenkapital, so dass man auch möglicherweise schmerzhafte Einschnitte finanzieren kann. Das ist aber auch nicht das Verdienst des letzten Vorstands sondern die Grundlagen für die gute Bilanz wurden früher, noch zu Spartmanns und Mayroses Zeiten, gelegt.



Hoffen wir mal, dass der Aufsichtsrat mit dem neuen CEO einen guten Griff getan hat - der "Trackrecord" des aktuellen Aufsichtsrats was die Personalauswahl angeht ist leider nicht sehr beeindruckend. In dem Zusammenhang müsste man eigentlich auch mal über die Frage nachdenken, ob man AR und Vorstand auf der nächsten HV einfach so entlasten kann als Aktionär...



Einen angenehmen Tag noch.