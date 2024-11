Bernstein senkt Ziel für LVMH auf 700 Euro - 'Outperform'

Sal-Paradise schrieb 12.11.24, 09:16

580€ wäre in diesem Fall der klassische (kurzfristige) "Abtaucher", um alle rauszukegeln, die sich für diese Marke haben ködern lassen. Hat offensichtlich nicht mitbekommen, dass viele Zertifikate, die hier aufgelegt werden, von Hause aus immense Nachteile für die Käufer haben. In den USA geht es da weitaus fairer zu. Und sich wenigstens vorab einen Chart wie jetzt meinen zu generieren, damit man nicht völlig im Blindflug unterwegs ist, wäre auch eine gute Idee gewesen, weil ich niemals einen Schein mit diesem Knock-Out gewählt hätte. Warum siehst du im Chart! Jeder, der mit Scheinchen spielt, sollte ein tieferes Verständnis von Charttechnik haben, ansonsten kann das dauerhaft niemals gut gehen. Muss aber jeder selbst wissen, ob er glaubt durch kurzfristige Wetten aus dem Schneider zu kommen. Hätte mir denken können, dass dein Kumpel keine normalen Aktien hat. Ist jetzt keine Häme, aber Fakt ist doch, wenn das (durch reines Glück) Mal gut geht, geht dieses langfristig destruktive Wetten weiter, bis die Leute am Ende dann blank sind. Wenn er denn unbedingt so hektisch investieren muss, dann eben Swingtrading. Da steht er nicht so unter Druck und kann im schlimmsten Fall die gekauften Aktien eben in`s Long-Depot schieben und es aussitzen, was bei echten Qualitätsaktien wie LVMH in der Regel gut ausgeht. Und besser schlafen kann man damit auch. ;-)



PS: Es gibt unzählige Erhebungen die eindeutig beweisen, dass solche Zocks bei >87% schief gehen! Warum glaube Leute immer wieder besser als alle anderen zu sein?



PPS: Kann ja noch gut ausgehen für ihn. Aber sag ihm bitte, er solle sich im Web darüber informieren, was in der Regel mit Leuten geschieht, die glauben so ihr Geld verdienen zu können. Glück wünsche ich ihm trotzdem. Soll sich aber überlegen, ob er so dauerhaft zur Nachtruhe gehen möchte?