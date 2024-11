Aktien Wien Schluss - Leitindex ATX gibt nach

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag etwas an Boden verloren. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 0,70 Prozent auf 3.518,19 Punkte. Die europäischen Leitbörsen mussten ebenfalls Abschläge verzeichnen. An der Wall Street gab es im Frühhandel keine einheitliche Richtung zu beobachten. Der designierte US-Präsident Donald Trump kündigte Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China an und trübte damit die Stimmung an den Märkten.

Auch datenseitig richteten sich die Blicke auf die USA. Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im November auf bereits hohem Niveau etwas weiter verbessert. Der Indikator für die Konsumlaune stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 111,7 Punkte, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board mit.