Alibaba: Jetzt ist die Zeit gekommen, gierig zu sein!

Zwar konnte Alibaba vor knapp zwei Wochen ein starkes Quartalsergebnis präsentieren, vor allem der Gewinn wusste positiv zu überraschen. Die Zahlen entfalteten jedoch keine nachhaltige Wirkung und wurden verkauft. Nichtsdestotrotz könnte mit Blick in den Chart genau jetzt der Zeitpunkt für einen Einstieg gekommen sein.

Aktie nach starker Korrektur überverkauft

Grund für diesen Optimismus ist, dass sich das kurzfristige Chartbild zwar ganz erheblich eingetrübt hat, insbesondere mit dem Unterschreiten der 50-Tage-Linie, deren Überwinden noch ein wichtiger Buy-Trigger und damit ein technisches Aufbruchssignal war. Die 200-Tage-Linie ist bislang aber nicht aufgegeben worden und fungierte in der vergangenen Woche bereits als Auslöser für eine Gegenbewegung.

Damit ist der mittelfristige, zum Jahresanfang gestartete Aufwärtstrend noch immer intakt. Erst ein Unterschreiten des Unterstützungsbereiches um 80 US-Dollar würde ein erneutes Verkaufssignal bedeuten und die Chancen auf einen Wiederanstieg der Aktie minimieren. Eine Fortsetzung der Korrektur in diesen Bereich ist aktuell jedoch nicht zu erwarten, da Alibaba zuletzt bereits in den überverkauften Bereich gefallen ist.

Keine nachhaltigen Unterstützungen aufgegeben

Die Korrektur der vergangenen Wochen vollzog sich in einem etwa 10 US-Dollar breiten Abwärtstrendkanal. An dessen Unterkante notiert die Aktie aktuell, was ausgehend vom in der vergangenen Woche überverkauften Zustand der Aktie für eine Rebound-Chance an die Abwärtstrendoberkante spricht.

Diese verläuft bei etwa 92 US-Dollar. Das ist insofern bedeutsam, als dass mit einem Sprung in diesen Bereich der Widerstand bei 90 US-Dollar überwunden werden und die Aktie in den zeitweise aufgegeben Aufwärtstrendkanal zurückkehren könnte, der aktuell ein Anstiegspotenzial bis in den Bereich der 200-Tage-Linie bietet, die bei etwa 98,50 US-Dollar verläuft. Selbst wenn es hier zu einem Abpraller kommen sollte, würde das eine Chance auf bis zu 15,5 Prozent bedeuten.

Zeichen für einen Turnaround mehren sich

Für eine solche Bewegung spricht innerhalb der technischen Indikation neben der Tatsache, dass der überverkaufte Zustand im Relative-Stärke-Index konsolidiert werden muss, auch der Umstand, dass der Trendstärkeindikator MACD ebenfalls einen sehr weit fortgeschrittenen, kurzfristigen Abwärtstrend anzeigt. Denn dieser ist auf ein 52-Wochen-Tief gefallen, beginnt langsam aber sich zu erholen.

Zwar zeigt er gegenwärtig noch einen intakten Abwärtstrend der Aktie an, bereits das Überwinden der (roten) Signallinie würde aber den Verlust von Abwärtsdynamik anzeigen, was zu einer ersten Entspannung der technischen Situation und damit einer Erholung der Aktie führen könnte. Damit überwiegen aktuell die Chancen zur Oberseite.

Fazit: Die Zeit ist reif für eine Gegenbewegung!

Die zurückliegenden Wochen haben Anleger der Aktie von Alibaba wenig Freude bereitet. Doch der Blick in den Chart zeigt, dass es allen Grund zur Hoffnung auf Besserung gibt, denn trotz der enttäuschenden Nachrichten aus Peking hat die Aktie ausgehend von überkauften Zuständen eine erste Gegenbewegung einleiten können.

Diese hat, da der zugrundliegende Aufwärtstrend der Aktie durch die Korrektur nicht infrage gestellt wurde, eine große Chance auf eine Fortsetzung zunächst bis etwa 92 US-Dollar und dann anschließend an die 200-Tage-Linie, wo die nächste Weichenstellung vorgenommen werden würde. Dieses Setup ist so lange zu bevorzugen, wie sich Alibaba oberhalb des Unterstützungsbereiches bei 80 US-Dollar behaupten kann.

Jetzt Chance auf +157 Prozent sichern!

Angesichts des attraktiven Chance-Risiko-Verhältnisses, das aktuell einen Long-Einstieg stark begünstigt, können Anleger das konstruktive Setup auch für den Einstieg in einen Optionsschein nutzen. Mithilfe eines Discount-Optionsscheines kann die nach der zurückliegenden Korrektur erhöhte implizite Volatilität umgangen werden, was die Chance auf eine Rendite von bis zu 157 Prozent bedeutet.

Hierzu wird auf den Discount-Call mit der WKN MG600N gesetzt, der über eine Laufzeit von knapp fünf Monaten verfügt und eine Auszahlung garantiert, wenn Alibaba bis zum Laufzeitende zwischen 85 und 95 US-Dollar notiert. Für einen Kurs von 95 US-Dollar erhalten Anleger den Maximalbetrag von 0,96 Euro. Dazwischen gibt es eine anteilige Auszahlung. Einige Fälle sind im folgenden Auszahlungsprofil modelliert.

Szenariotabelle

Discount-Optionsschein MG600N (Basis 85 $ / Cap 95 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Kaufpreis Aktie * 85,26 $ Kaufpreis Discount-OS * 0,37 € Basis / Cap 85,00 $ / 95,00 $ Laufzeit / Fälligkeit 21.03.2025 Verkaufspreis Aktie 85,00 $ 87,50 $ 90,00 $ 92,50 $ 95,00 $ Wertentw. Optionsschein 0,00 € 0,24 € 0,48 € 0,72 € 0,96 € Rendite Aktie -0,3 % +2,6 % +5,6 % +8,5 % +11,4 % Rendite Optionsschein -100,0 % -35,1 % +29,7 % +94,6 % +156,8 % Breakeven 89,16 $

Stand: Dienstag, 26. November, 21:35 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Doch Vorsicht: Sollte Alibaba zum Laufzeitende unterhalb von 85 US-Dollar notieren, verfällt MG600N wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Dieser kann mit einem vorzeitigen Verkauf vorgebeugt werden, sollte Alibaba bereits zuvor nachhaltig unter die Unterstützung bei 80 US-Dollar fallen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion