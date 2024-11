Dax lässt leicht nach - kaum Impulse vor US-Feiertagswochenende

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.262 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten kurz vor Handelsschluss Vonovia, Beiersdorf und Brenntag, am Ende Zalando, MTU und SAP.



"Der Deutsche Aktienindex lässt sich derzeit weder von neuen Allzeithochs an der Wall Street noch von potenziellen Korrekturansätzen dort anstecken", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst CMC Markets. "Zwischen 19.000 und 19.300 Punkten hat es sich der Markt bequem gemacht und wartet nun auf größere Impulse, die mit dem Feiertagswochenende vor der Tür in den USA allerdings Mangelware bleiben dürften."





