Airbus - Aktie im Rampenlicht - 28.11.2024

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag in eine neue Runde gegangen. Nach zwei schwächeren Tagen holte der Leitindex Dax diese Verluste komplett wieder auf. Eine überraschend stabile Inflationsentwicklung in Deutschland stützte …

Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.425,73 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss."Mit der Abwesenheit der …

Top- und Flop-Aktien am 28.11.2024 im DAX.